7 إصابات بحادثي سير في إربد ومعان

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- Amman Net) قال مندوب عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن كافة الطرق تشهد نشاطا ملحوظا، وتم توزيع المجموعات الميدانية على كافة المواقع التي تحتاج إلى رقابة مرورية لضمان بيئة مرورية آمنة على مداخل العاصمة ومخارج الأنفاق والجسور .
وأضاف لاذاعة الأمن العام الثلاثاء، إنه تم التعامل مع عدة حوادث خلال فترة الأربع وعشرين ساعة ، وكان أبرزها حادث تصادم بين 5 مركبات على شارع البترا شرقي مدينة إربد، حيث أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس للعلاج .
وأشار إلى أنه تم إغلاق الطريق لفترة من الوقت لحين التعامل مع الحادث وإزالة الأثر المروري، حيث تم تعليل سبب الحادث بالوقوف الخاطئ على مسرب جانب الطريق وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة.
وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور عند مثلث عنيزة في معان باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابتين تم اسعافهما إلى مستشفى الأمير زيد العسكري.
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