Tuesday, 16 January 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 إصابات بحادثي سير في إربد ومعان

1/16/2024 2:14:05 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مندوب عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن كافة الطرق تشهد نشاطا ملحوظا، وتم توزيع المجموعات الميدانية على كافة المواقع التي تحتاج إلى رقابة مرورية لضمان بيئة مرورية آمنة على مداخل العاصمة ومخارج الأنفاق والجسور .

وأضاف لاذاعة الأمن العام الثلاثاء، إنه تم التعامل مع عدة حوادث خلال فترة الأربع وعشرين ساعة ، وكان أبرزها حادث تصادم بين 5 مركبات على شارع البترا شرقي مدينة إربد، حيث أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس للعلاج .

وأشار إلى أنه تم إغلاق الطريق لفترة من الوقت لحين التعامل مع الحادث وإزالة الأثر المروري، حيث تم تعليل سبب الحادث بالوقوف الخاطئ على مسرب جانب الطريق وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور عند مثلث عنيزة في معان باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابتين تم اسعافهما إلى مستشفى الأمير زيد العسكري.

MENAFN16012024000209011053ID1107725147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث