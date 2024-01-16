الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني داخل منزله في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، على جثة لشخص ثلاثيني، داخل منزله، شرق عمّان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة شرق عمّان بوجود جثة لثلاثيني داخل منزله، وجرى التحرك للموقع والكشف على الجثة.
وأوضح أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم فتح تحقيق.
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