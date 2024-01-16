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الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني داخل منزله في عمّان

1/16/2024 2:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثرت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم، على جثة لشخص ثلاثيني، داخل منزله، شرق عمّان.
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة شرق عمّان بوجود جثة لثلاثيني داخل منزله، وجرى التحرك للموقع والكشف على الجثة.


وأوضح أنه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم فتح تحقيق.

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