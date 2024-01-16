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وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

1/16/2024 2:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر قوله إنهم بعيدون جدا عن إنهاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، قال إن جيشه يواجه ساعات صعبة، لافتا إلى أنهم يقومون بإبلاغ عائلات المحتجزين بتحديثات عن مصير أبنائهم.


جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مصير 3 محتجزين من بينهم محتجزين اثنين قتلا بنيران قصف طيران الاحتلال.


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