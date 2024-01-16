وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: بعيدون جدا عن إنهاء حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير في مجلس الحرب جدعون ساعر قوله إنهم بعيدون جدا عن إنهاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، قال إن جيشه يواجه ساعات صعبة، لافتا إلى أنهم يقومون بإبلاغ عائلات المحتجزين بتحديثات عن مصير أبنائهم.
جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مصير 3 محتجزين من بينهم محتجزين اثنين قتلا بنيران قصف طيران الاحتلال.
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