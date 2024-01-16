الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء قبها (22 عاما)، وناصر بعجاوي (23 عاما)، وورد ميتاني (20 عاما)، والأسير المحرر عبد الله ماهر أبو بكر (24 عاما)، ويامن محمد أسعد أبو بكر بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها خرابا.
في السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة عرابة وقريتي فقوعة وجلبون وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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