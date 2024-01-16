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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

1/16/2024 2:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء قبها (22 عاما)، وناصر بعجاوي (23 عاما)، وورد ميتاني (20 عاما)، والأسير المحرر عبد الله ماهر أبو بكر (24 عاما)، ويامن محمد أسعد أبو بكر بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت منازل ذويهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها خرابا.


في السياق، اقتحمت تلك القوات بلدة عرابة وقريتي فقوعة وجلبون وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.


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