ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيداً عن البحر الأحمر.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 % إلى 78.27 دولار للبرميل، وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل، بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيداً عن جنوب البحر الأحمر، بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

