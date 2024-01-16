أول تعليق رسمي من الجيش المصري على الاشتباكات الحدودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة، وأشار إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قتل شخص واحد وألقي القبض على 6 مهربين.
وقال المتحدث في بيان: "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى 174 كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.
وأضاف: "نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل شخص واحد كما تم إلقاء القبض على 6 من المهربين.
واختتم مؤكدا على "كامل جهوزية القوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".
وفي السياق ذاته، أعلن مصدر أمني مصري يوم أمس الاثنين عن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل بعد اشتباكات مع عصابة.
وصرح المصدر الأمني أن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).
وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.
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