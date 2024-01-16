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أول تعليق رسمي من الجيش المصري على الاشتباكات الحدودية

1/16/2024 2:13:32 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة، وأشار إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قتل شخص واحد وألقي القبض على 6 مهربين.


وقال المتحدث في بيان: "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى 174 كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.


وأضاف: "نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل شخص واحد كما تم إلقاء القبض على 6 من المهربين.


واختتم مؤكدا على "كامل جهوزية القوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".


وفي السياق ذاته، أعلن مصدر أمني مصري يوم أمس الاثنين عن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل بعد اشتباكات مع عصابة.


وصرح المصدر الأمني أن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".


من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).
وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.


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