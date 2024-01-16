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أبو علي: 89.5 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

1/16/2024 2:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي صرف رديات ضريبية خلال عام 2023 بقيمة 89.5 مليون دينار.
وقال أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الرديات الضريبية تنقسم إلى قسمين الأول رديات ضريبة الدخل للأفراد وكانت العام الماضي بقيمة 25 مليون دينار، والثاني هي رديات ضريبة المبيعات للمنشآت وبلغت 64.5 مليون دينار وهي تكون ناتجة عن إنتاج تلك الشركات والمنشآت لسلع معفية من الضرائب بالقانون.
وأضاف أن الدائرة قامت بصرف رديات ضريبة المبيعات لغاية شهر أيلول الماضي وباقي الأشهر للمكلفين الذين تقدموا خلال العام الماضي سيتم صرفها خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشار أبو علي إلى أن الدائرة عملت على تنفيذ إصلاحات مكنتها من سرعة صرف الرديات الضريبية حيث كانت سابقا تصرف بموجب مخصصات ترصد بالموازنة المالية للدولة فيما حاليا تصرف من أصل الضريبة التي تم تحصيلها وعمل هذا على تخفيض من 9 شهور إلى فترة 3 شهور.
وبيّن أن الرديات الضريبية تصرف لمن يتقدم أول وتصبح جاهزة بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بها.




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