أسعار بيع وشراء الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

أسعار بيع وشراء الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء
التاريخ
1/16/2024 2:13:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً عند 41.5 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.8 دينارا لغايات الشراء منهم .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34 دينارا للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
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