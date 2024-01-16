التضخم يطارد الموتى في بريطانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على ما يبدو، فإن التضخم الذي يضرب بريطانيا، أرخى بظلاله على الموتى، حيث ارتفعت تكاليف الجنازة مع ارتفاع الأسعار لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لشركة "SunLife"، وهي شركة تأمين على الحياة وتغطية الجنازات، فإن متوسط تكلفة الجنازة الأساسية يبلغ الآن 4141 جنيهاً إسترلينياً (5259 دولارا)، مقارنة بـ 3953 جنيهاً إسترلينياً في العام السابق.



لكن أزمة غلاء المعيشة تعيق قدرة الناس على الإنفاق. ففي استطلاع أجرته شركة SunLife، قال 44% من 1522 شخصاً نظموا جنازة في السنوات الأربع الماضية، إن ذلك أدى إلى "تقليص الخدمة، أو تقليل المدخرات الشخصية، أو التقدم بطلب للحصول على تمويل".

في الوقت نفسه، أدى التضخم إلى ارتفاع تكاليف دور الجنازات وعملائها، حيث أخبر أحد المديرين شركة SunLife أن أسعار التوابيت تضاعفت ثلاث مرات. بشكل عام، ارتفعت تكاليف الجنازة بنسبة 126% منذ أن بدأت الشركة في تتبعها قبل 20 عاماً، أي أعلى بنسبة 54% من معدل التضخم.

بالتوازي، زادت شعبية عمليات حرق الجثث "المباشرة" الأرخص، عندما يتم نقل المتوفى مباشرة إلى محرقة الجثث دون جنازة، وفقًا لما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن SunLife. وتبلغ تكلفتها في المتوسط 1498 جنيهاً إسترلينياً، ويتم استخدامها في حالة واحدة تقريباً من كل خمس حالات وفاة.



لبنان 24