Tuesday, 16 January 2024 10:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التضخم يطارد الموتى في بريطانيا

1/16/2024 2:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على ما يبدو، فإن التضخم الذي يضرب بريطانيا، أرخى بظلاله على الموتى، حيث ارتفعت تكاليف الجنازة مع ارتفاع الأسعار لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لشركة "SunLife"، وهي شركة تأمين على الحياة وتغطية الجنازات، فإن متوسط تكلفة الجنازة الأساسية يبلغ الآن 4141 جنيهاً إسترلينياً (5259 دولارا)، مقارنة بـ 3953 جنيهاً إسترلينياً في العام السابق.

لكن أزمة غلاء المعيشة تعيق قدرة الناس على الإنفاق. ففي استطلاع أجرته شركة SunLife، قال 44% من 1522 شخصاً نظموا جنازة في السنوات الأربع الماضية، إن ذلك أدى إلى "تقليص الخدمة، أو تقليل المدخرات الشخصية، أو التقدم بطلب للحصول على تمويل".
في الوقت نفسه، أدى التضخم إلى ارتفاع تكاليف دور الجنازات وعملائها، حيث أخبر أحد المديرين شركة SunLife أن أسعار التوابيت تضاعفت ثلاث مرات. بشكل عام، ارتفعت تكاليف الجنازة بنسبة 126% منذ أن بدأت الشركة في تتبعها قبل 20 عاماً، أي أعلى بنسبة 54% من معدل التضخم.

بالتوازي، زادت شعبية عمليات حرق الجثث "المباشرة" الأرخص، عندما يتم نقل المتوفى مباشرة إلى محرقة الجثث دون جنازة، وفقًا لما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن SunLife. وتبلغ تكلفتها في المتوسط 1498 جنيهاً إسترلينياً، ويتم استخدامها في حالة واحدة تقريباً من كل خمس حالات وفاة.

لبنان 24

MENAFN16012024000208011052ID1107725139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث