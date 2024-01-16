استشهاد 11 فلسطينيا إثر استهداف منزل مأهول بالسكان بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 11 فلسطينيًا إثر استهداف منزل مأهول بالسكان في منطقة ميراج جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت سحبت فيه إسرائيل جانبا من قواتها تمهيدا لتقليص عملياتها العسكرية إلى حد كبير في القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وبالتزامن، اندلعت مواجهات ليلية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت يعزز فيه الاحتلال انتشاره العسكري هناك، بعد أن حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع بات على شفا الانفجار.
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