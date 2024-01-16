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استشهاد 11 فلسطينيا إثر استهداف منزل مأهول بالسكان بخان يونس

1/16/2024 2:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 11 فلسطينيًا إثر استهداف منزل مأهول بالسكان في منطقة ميراج جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.


يأتي ذلك في وقت سحبت فيه إسرائيل جانبا من قواتها تمهيدا لتقليص عملياتها العسكرية إلى حد كبير في القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم تكبدت خلالها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.


وبالتزامن، اندلعت مواجهات ليلية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت يعزز فيه الاحتلال انتشاره العسكري هناك، بعد أن حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع بات على شفا الانفجار.


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