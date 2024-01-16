ناقلات الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الثلاثاء، أن 4 ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها، بعد توقفها لعدة أيام، في ظل الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر.



وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يمر من خلاله حوالي 12% من حركة الشحن العالمية.



وتوعدت جماعة الحوثي بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

