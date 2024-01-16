ناقلات الغاز القطري تستأنف رحلاتها وسط توتر في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الثلاثاء، أن 4 ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها، بعد توقفها لعدة أيام، في ظل الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة التجارة على الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يمر من خلاله حوالي 12% من حركة الشحن العالمية.
وتوعدت جماعة الحوثي بتوسيع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.
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