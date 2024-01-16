فيديو - مشاهد من عاصفة قوية اجتاحت لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)تسببت العاصفة التي ضربت الحوض الشرقي للبحر المتوسط عموماً ولبنان تحديداً بأمطار "طوفانية" ساهمت في تعطيل مرافق سياحية وطرق رئيسية في البلاد.وأدت العاصفة القوية التي ضربت لبنان في عطلة نهاية الأسبوع ،إلى انهيارات متعددة بالأتربة وإلى انزلاقات كبيرة في مشهد لم يعتد عليه المواطن اللبناني استدعى إقفال طريق ضهر البيدر الدولي، المعروف بطريق بيروت –دمشق، يوم الأحد، وهو عبارة عن ممر جبلي يربط بيروت والساحل اللبناني بسهل البقاع الداخلي .



وبالفعل تم إقفال الطريق أمام السيارات والشاحنات لساعات طوال بعد أن جرفت السيول كميات كبيرة من الأتربة والصخور في مشهد مخيف وسط الطريق الدولية.

وعلى الفور استنفرت الأجهزة والوزارات المعنية في البلاد في محاولة لإعادة فتح الطريق في وقت أوضح وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "العمل متواصل دون توقف لضمان استمرار حركة المرور على الطريق الدولية".



وقال مصدر مطلع في الوزارة عينها لموقع "سكاي نيوز عربية " أن "العمل بوشر، يوم أمس الأثنين، وتمت إجراءات التدعيم وتوحيد مجاري المياه المنحدرة من المرتفعات في مجرى واحد للتخفيف من إمكان حدوث انزلاقات متجددة للتربة عليها، على الطريق أمام السيارات".