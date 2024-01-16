Tuesday, 16 January 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات

1/16/2024 2:13:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستضاعف أستراليا حجم مجموعتها العسكرية في البحرين، ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة – التحالف الأمني في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن.


أعلن ذلك وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي في كلمة ألقاها أمام الصحفيين، وقال إن عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط "سيزداد ثلاثة أضعاف". وأضاف "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الجاري".
وتضم القوة البحرية المشتركة المذكورة أعلاه، 39 دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج. ويقع مقر التحالف في البحرين، حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية.


وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكن في نهاية ديسمبر 2023 وعدت كانبيرا بزيادة عددها إلى 30 فردا على الأقل.

RT

MENAFN16012024000208011052ID1107725134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث