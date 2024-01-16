أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستضاعف أستراليا حجم مجموعتها العسكرية في البحرين، ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة – التحالف الأمني في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن.



أعلن ذلك وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي في كلمة ألقاها أمام الصحفيين، وقال إن عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط "سيزداد ثلاثة أضعاف". وأضاف "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الجاري".

وتضم القوة البحرية المشتركة المذكورة أعلاه، 39 دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج. ويقع مقر التحالف في البحرين، حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية.



وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكن في نهاية ديسمبر 2023 وعدت كانبيرا بزيادة عددها إلى 30 فردا على الأقل.

RT