أستراليا تعتزم زيادة عدد قواتها في البحرين 3 مرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستضاعف أستراليا حجم مجموعتها العسكرية في البحرين، ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة – التحالف الأمني في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن.
أعلن ذلك وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي في كلمة ألقاها أمام الصحفيين، وقال إن عدد الأفراد العسكريين الأستراليين في تحالف الشرق الأوسط "سيزداد ثلاثة أضعاف". وأضاف "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الجاري".
وتضم القوة البحرية المشتركة المذكورة أعلاه، 39 دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج. ويقع مقر التحالف في البحرين، حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية.
وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكن في نهاية ديسمبر 2023 وعدت كانبيرا بزيادة عددها إلى 30 فردا على الأقل.
RT
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