القاذفة المسيرة إنفرنو.. قصف شامل للمواقع الأوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ الجيش الروسي في بعض المحاور العملياتية بالقصف الشامل لمواقع الجيش الأوكراني بواسطة المسيّرات القاذفة الخاصة "إنفرنو".



أفاد بذلك مصدر في شركة "روستيخدرون" المصنعة للمسيرات في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وقال المصدر إن مسيّرة "إنفرنو" تزود بـ9 مكونات لقذف القنابل، وفي أثناء تنفيذ المهمة القتالية تمر المسيّرة فوق الخنادق الأوكرانية حيث تفتح البوابات للقصف وتقذف دفعات من القنابل، وتضم كل دفعة 3 قنابل.

وأضاف المصدر أن العملية تشبه تلك التي تحققها قاذفات القنابل الكبيرة في أثناء القصف الشامل، مشيرا إلى أن العدو يتكبد نتيجة للقصف خسائر بشرية فادحة بين قتلى وجرحى. والقاذفة المسيّرة يمكن أن تقصف كذلك المدرعات الخفيفة.



ويشار إلى أن المسيّرة تقذف القنابل باتجاه العدو من الحركة، الأمر الذي يزيد من احتمال بقائها.



يذكر أن "إنفرنو" تنتمي إلى درونات FPV وتحمل 4 كيلوغرامات من الحمولة القتالية التي يمكن أن تتضمن قنابل ВОГ-17 و ГП-25 وذخائر خاصة. وقد بلغ مدى عمل المسيرة 5 كيلومترات.

RT