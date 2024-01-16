الحمرا تطلق مبادرة لدعم أصحاب الهمم ممن يعانون من الإعاقات غير المرئية في وجهاتها

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة – 16يناير 2023: أعلنت الحمرا، الشركة الرائدة للاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، عن شراكتها مع مؤسسة الإعاقات غير المرئية HDC بهدف تعزيز الوعي والدعم المُقدم لأصحاب الهمم ممن يعانون من الإعاقات غير المرئية في كافة وجهاتها من الفنادق ومراكز التسوق والمعالم الترفيهية. وبهذا تكون الحمرا أول شركة عقارية في دولة الإمارات وأول شركة قابضة للفنادق ومراكز التسوق في الإمارات الشمالية تطلق مبادرة من هذا النوع.
وتعدّ علامة زهرة دوار الشمس أداة بسيطة للدلالة على أن الشخص لديه ظرف أو إعاقة قد لا تكون واضحة تماماً، وإلى حاجته للمساعدة أو لمزيد من الوقت في الفنادق أو الوجهات الترفيهية والترويحية والمتاجر أو في العمل أو المساحات العامة.
وفي إطار هذا التعاون، سيتم منح شارات زهرة دوار الشمس، والتي أصبحت رمزاً معروفاً على المستوى العالمي، لأصحاب الهمم ممن يزورون مختلف وجهات الحمرا لتسهيل حصولهم على الدعم والمساعدة فيها. كما توفر المجموعة التدريب الشامل والمتخصص للموظفين في كافة مواقعها في رأس الخيمة، وذلك لتقديم الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقات غير المرئية.
ويتم تطبيق المبادرة في كافة وجهات الضيافة والوجهات العقارية للحمرا، وتشمل فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، والحمرا ريزدنس، وفندق قرية الحمرا، وريتز كارلتون رأس الخيمة، وشاطئ الحمرا، ومنتجع وشاطئ سوفيتيل الحمرا رأس الخيمة، ونادي الحمرا للجولف، ونادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، ومنار مول.
وفي هذا السياق قال بينوي كوريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا: "إننا فخورون بهذه الشراكة مع مؤسسة الإعاقات غير المرئية والتي ستتيح التعرف إلى احتياجات المتسوقين وضيوف الفنادق والسكان والسياح ممن يحتاجون لمزيد من المساعدة والدعم في أنشطتهم اليومية لدى وجهاتنا للتسوق والضيافة والترفيه في رأس الخيمة. لقد صُممت العديد من وجهاتنا بالفعل لتكون صديقة للمصابين بالتوحد، إلا أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز البنية التحتية المتاحة لأصحاب الهمم ممن يعانون من تلك الإعاقات غير المرئية وتوفير كافة سبل الراحة ووسائل طلب المساعدة."
وأضاف: "تقع على عاتقنا المسؤولية تجاه عملائنا في المنطقة بصفتنا شركة تطوير رائدة تمنح الأولوية لضيوفها، فنحن أول شركة عقارية في دولة الإمارات تعقد شراكة مع مؤسسة الإعاقات غير المرئية لتقديم هذا المستوى من الدعم لمن يعانون من تلك الإعاقات، ونأمل بأن نكون قدوة للشركات الأخرى بحيث نترك أثراً حقيقياً في الإمارات الشمالية وغيرها. وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة في سبيل تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للحمرا، كما تؤكد التزام المجموعة المستمر تجاه التنوّع والشمولية على كافة المستويات."
من الجدير بالذكر أن زهرة دوار أصبحت رمز عالمي يشير إلى أصحاب الإعاقات غير المرئية، وأصبح يستخدم على نطاق واسع في كبرى المطارات ومراكز التسوق وغيرها من المنشآت من أجل تعزيز الوعي وتقديم الدعم لأصحاب الهمم.
وفي السياق ذاته، انضمت دولة الإمارات إلى الجهات الدولية الرائدة في تأكيد التزامها تجاه تعزيز الوصول، بينما تواصل الحمرا دعمها لرؤية القيادة الحكيمة لإمارة رأس الخيمة في جهودها الرامية للارتقاء بالإمارات الشمالية وترسيخ مكانتها كوجهة شمولية.
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