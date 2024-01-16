الدولار يظهر استقراراَ والجنيه الإسترليني يتدهور

(MENAFN
) في يوم مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة، أظهر الدولار استقرارًا، بينما شهد الجنيه الإسترليني الذي يعتبر حساسًا للمخاطر انخفاضًا في انتظار إصدارات بيانات اقتصادية بريطانية قادمة في وقت لاحق من الأسبوع, وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، زيادة قدرها 0.13 بالمئة، ليصل إلى 102.64.
كما يبدو أن ميول المستثمرين تميل نحو توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس, واكتسب هذا الاتجاه قوة بعد البيانات المفاجئة التي أظهرت انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر, وتشير التوقعات الحالية للسوق لبدء تخفيض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، إلى 70 بالمئة، مما يعكس زيادة طفيفة عن 68 بالمئة في الأسبوع السابق.
كذلك شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا بنسبة 0.27 في المئة مقابل الدولار، ليستقر عند 1.2717, وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنه ظل قريبًا من ذروته خلال الأسبوع السابق, وفي الوقت نفسه، حافظ اليورو على وضعه بالقرب من عتبة 1.10 دولار، مسجلاً انخفاضًا هامشيًا قدره 0.08 بالمئة إلى 1.0941 دولار في أحدث جلسة تداول.
في حين يواجه الين الياباني ضغوطًا سلبية مستمرة، حيث انخفض بنسبة 0.63 في المئة إلى 145.83 مقابل الدولار, ويقترب ذلك من أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر, وتدور التوقعات حول توقعات بأن يواصل بنك اليابان سياسته التي تهدف إلى تيسير السياسة النقدية في الاجتماع القادم للسياسة النقدية.
ومع تنقل الأسواق المالية العالمية بين مؤشرات اقتصادية متنوعة وتوقعات لسياسات البنوك المركزية، توفر حركات العملات في يوم مارتن لوثر كينغ نظرة فاحصة إلى ديناميات السوق الأساسية، خاصة في استجابتها لتحولات مشاعر الفائدة وإصدارات البيانات الاقتصادية القادمة.
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