اقتصاد الصين يتوقع أبطأ نمو في 30 سنة بسبب أزمة العقارات

(MENAFN
) من المتوقع أن يسجل اقتصاد الصين أدنى معدل نمو سنوي له في أكثر من 30 عامًا في عام 2023، وفقًا للبيانات المتوقع الكشف عنها يوم الأربعاء, ويعزى هذا التباطؤ الاقتصادي إلى مجموعة من العوامل، في المقام الأول منها أزمة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تراجع أنماط الاستهلاك وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي.
كما تتوقع لجنة مكونة من عشرة خبراء تم استطلاع آراؤهم من قبل وكالة فرانس برس أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا معتدلاً بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023, ويشكل هذا التوقع أدنى معدل نمو منذ عام 1990، باستثناء الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد-19, وفي حين تمثل هذه النسبة تحسنًا عن النمو البالغ ثلاثة في المئة الذي شهدناه في عام 2022، إلا أن العام السابق شهد فرض قيود صحية صارمة بهدف الحد من انتشار الفيروس.
كما بعد رفع تدابير القيود المتعلقة بالجائحة، حددت بكين هدف نمو بنسبة "حوالى خمسة في المئة" لعام 2023, وفي البداية، ساهمت عودة الأمور إلى طبيعتها في إحياء اقتصاديات المنطقة في وقت مبكر من العام الماضي, ومع ذلك، فإن هذه النشوة الاقتصادية المتوقعة تراجعت مع تزايد نسبة عدم الثقة المنتشرة بين السكان والشركات، مما أثر سلبًا على مستويات الاستهلاك.
في حين زادت أزمات قائمة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية وتباطؤ عام في الاقتصاد العالمي، من حدة الشكوك بشأن احتمالات نمو الصين, وقد لعبت أزمة العقارات العنيدة دورًا بارزًا في تقويض المتانة الاقتصادية, وفي حين تكافح الأمة مع هذه التحديات المعقدة، تعكس المناظر الاقتصادية المتكشفة تباطؤًا كبيرًا، ما يثير مخاوف حول مسار نمو الصين في المستقبل القريب.
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