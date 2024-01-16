إيكيا تستمر بتقليل الأسعار رغم اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

(MENAFN
) أعلنت شركة بيع الأثاث إيكيا يوم الاثنين الموافق 15 يناير، تحسبًا لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، أنها تظل متمسكة بتنفيذ استراتيجية تخفيض الأسعار, وعلى الرغم من استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر التي أدت إلى زيادة التكاليف، أكدت إيكيا، التي تتبعها مجموعة إنجكا، أنها تمتلك مخزونًا كافيًا من المنتجات لتعويض أي تأثيرات سلبية محتملة على سلسلة التوريد.
كما أكد جيسبر برودين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجكا، التفاني الثابت للشركة في إعطاء الأولوية لتخفيض الأسعار للعملاء خلال منتدى رويترز للأسواق العالمية في دافوس، سويسرا, وكانت مجموعة إنجكا قد استثمرت مليار يورو (1.1 مليار دولار) في تخفيض الأسعار عبر أسواقها بين سبتمبر ونوفمبر, وتعتزم الشركة الاستمرار في هذه المبادرة، بهدف مواصلة تخفيض الأسعار طوال عام 2024.
كذلك أدت اضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن هجمات مقاتلي الحوثي في اليمن، التي قاموا بها تضامنًا مع الفلسطينيين، إلى إلزام شركات الشحن الكبرى بإعادة توجيه السفن، بالتجاوز حول رأس الرجاء الصالح عبر الساحل الإفريقي, وأصبح هذا الطريق البديل، على الرغم من أنه أطول وأكثر تكلفة، ضروريًا بسبب التحديات التي تواجهها في منطقة البحر الأحمر.
في حين أن ارتفاع تكاليف النقل أثار مخاوف بشأن ضغوط التضخم المحتملة، استمتع المستهلكون ببعض الراحة مع بداية انخفاض الأسعار, وعلى الرغم من الاعتراف بـ "انكماش كبير جدًا" في سلسلة التوريد لإنجكا، أكد برودين على عزم الشركة على الالتزام بتوفير أسعار معقولة للعملاء, وتعتبر ضمان توفر مخزون كاف من المنتجات إجراءً استراتيجيًا لتخفيف أي تأثيرات سلبية ناتجة عن التحديات المستمرة في مجال الشحن.
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