مفوض الاتحاد الأوروبي يحذر من الخطورة الاقتصادية مع توترات البحر الأحمر

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 15 يناير، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة نتيجة لتصاعد التوترات في البحر الأحمر, وفي هذا السياق بشكل خاص، أكد على القلق من التأثير المحتمل على أسعار الطاقة، مشددًا على ضرورة مراقبة الوضع بحذر.
كما أقر جينتيلوني خلال كلمته في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ببداية العام بنمو اقتصادي معتدل وتحسن إيجابي في سوق العمل. ومع ذلك، شدد على القلق المتزايد المتعلق بالتوترات الجيوسياسية، مشيرًا على وجه التحديد إلى التوترات في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن الأحداث الجارية في البحر الأحمر لا تبدو حالياً لها تأثير فوري على أسعار الطاقة والتضخم، حذر جينتيلوني من أن هذه التطورات تستحق متابعة دقيقة, وشدد على إمكانية أن تظهر مثل هذه التأثيرات في الأسابيع القادمة، داعيا إلى اتخاذ نهج استباقي في تقييم ومواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.
كذلك تلقت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أخباراً اقتصادية محبطة حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشًا بنسبة 0.3 في المئة في عام 2023, ويأتي هذا الانكماش بعد نمو بلغ 1.8 في المئة في العام السابق، حسبما أفادته مكتب الإحصاءات الألماني، ديستاتيس, ويعبر بعض الخبراء عن قلق بشأن إمكانية مواجهة ألمانيا لتراجع اقتصادي مستمر في عام 2024، يعزو ذلك إلى عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب العالمي وتزايد تكاليف الطاقة.
في حين ارتفعت حدة التوترات في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة، مع هجمات من قبل الحوثيين على سفن يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل انضمازًا إلى الفلسطينيين في قطاع غزة, ويبرز اندماج التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التعقيدات وعدم اليقين التي تواجه الاتحاد الأوروبي بينما يتأمل في الآفاق الاقتصادية للعام المقبل.
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