الأسهم الأوروبية تتراجع في ضوء زيادة أرباح السندات

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 15 يناير، اختتمت الأسهم الأوروبية على وتيرة هابطة، تأثرًا بارتفاع عوائد السندات الحكومية وموقف حذر من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ضد تخفيضات أسعار الفائدة المبكرة, وسجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفاضًا بنسبة 0.5 في المئة، مواكبًا ارتفاع عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء أوروبا, وجاء هذا التحول على إثر تصريحات رئيس الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، الذي حذر في مقابلة نهاية الأسبوع من أن التسرع في تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يشعل موجة جديدة من التضخم.
كما صرح رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجيل، بأنه من غير المناسب بعد الآن بدء مناقشات حول خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي, وارتفعت عوائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا للمنطقة، إلى 2.201 في المئة.
كذلك يتوقع مراقبو السوق خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس هذا العام، مع توقع أن يبدأ أكثر من 20 في المئة منهم في البداية في تخفيض الفائدة في اجتماع مارس للبنك المركزي.
في حين قاد انخفاض الأسهم الأوروبية قطاع الموارد الأساسية، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 1 في المئة, ويرجع هذا التراجع إلى الضغط على أسعار معظم المعادن الأساسية بسبب تعزيز الدولار. واجتاح قطاع السلع الشخصية والمنزلية أيضًا هزيمة، مسجلاً خسارة بنسبة 1.1 في المئة, ولاحظ أن أسهم مجموعة اللعب السويدية (إمبريسور) انخفضت بنسبة 8.8 في المئة, وشهدت شركة لوريال، الشركة البارزة في مجال مستحضرات التجميل، انخفاضًا بنسبة 4.8 في المئة بعد تخفيض بنك يو بي إس تصنيفها من "شراء" إلى "محايد", علاوة على ذلك، انخفضت أسهم بنك "إتش إس بي سي" بنسبة 2.2 في المئة, وتسلط هذه الحركات الجماعية في السوق الضوء على تأثير المؤشرات الاقتصادية والتطورات الخاصة بالشركات على منظر الأسهم الأوروبية.
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