الجمارك الأمريكية تقدم إعفاءً لشركة آبل لتجنب حظر الاستيراد على الساعات الذكية

(MENAFN
) في تطور حديث، قررت جمارك وحماية الحدود الأمريكية منح إذنًا لشركة آبل لاستخدام نسخ معدلة من ساعاتها الذكية، تجنبًا بذلك حظر الاستيراد الذي فُرض على نموذجين - سلسلة ساعات "آبل وتش سيريز 9 والترا 2" وتم فرض هذا الحظر نتيجة لنزاع مستمر بشأن براءة اختراع مع شركة تكنولوجيا الطب الحيوي ماسيمو، التي تتعلق بتقنية تمكين قياس مستويات الأكسجين في الدم في الساعات الذكية.
كم تم تنفيذ حظر الاستيراد، الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية وكان ساريًا اعتبارًا من 26 ديسمبر، وتم تعليقه مؤقتًا في اليوم التالي بعد أن ناشدت آبل بنجاح المحكمة الأمريكية, ونتيجة لذلك، استأنفت آبل بيع الساعات المتنازع عليها كجزء من تحديها الأوسع ضد حظر الاستيراد.
كذلك زعمت آبل للتصدي لادعاءات انتهاك براءات الاختراع، أن التصميم المقترح سيتحدى نتائج اللجنة, ومع ذلك، لم تكشف آبل عن تفاصيل محددة حول عملية إعادة التصميم، التي قد تتضمن تحديثات لبرنامج الساعة.
في حين من المهم ملاحظة أن قرار جمارك وحماية الحدود الأمريكية يعتمد على موافقة لجنة التجارة الدولية, وهذا التطور الأخير يقدم لشركة آبل بعض الإغاثة في النزاع القانوني المستمر، يعتمد مصير الحظر على الاستيراد والساعات الذكية المعدلة على قرارات إضافية من قبل السلطات ذات الصلة.
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