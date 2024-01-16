تكاليف الصادرات الهندية ترتفع بعد هجمات الحوثيين

(MENAFN
) كشف مسؤولون هنود من قطاع الصادرات يوم الاثنين الموافق 15 يناير, أن التكاليف المتعلقة بالصادرات قد ارتفعت بأكثر من ضعف، ويرجعون هذا الارتفاع إلى هجمات حركة الحوثيين اليمنية على السفن التي تعبر البحر الأحمر.
كما يتجاوز 80 بالمئة من التجارة الشهرية للبضائع الهندية مع أوروبا، التي تقدر قيمتها بحوالي 14 مليار دولار، تقليدياً البحر الأحمر, ووفقًا لتقديرات الحكومة، وأعرب المصدرون عن أن آثار استهداف مقاتلي الحوثي للسفن منذ نوفمبر كانت كبيرة، حيث قام 95 في المائة من السفن بتغيير مسارها إلى طريق الرأس الجيد حول أفريقيا, وقد أدى هذا التغيير في المسار إلى زيادة المسافة بين 4000 و6000 ميلاً بحريًا، مما أدى إلى تمديد مدة الرحلات من الهند بين 14 و20 يومًا.
كذلك أدى هذا الوضع إلى توقف الشركات الشحن الكبيرة، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل مايرسك وإم إس سي وهاباج لويد، إما لإيقاف أو تعليق عملياتها عبر البحر الأحمر, ووفقًا لتقارير، أكد أربعة مصدرين، بما في ذلك رئيس اتحاد المصدرين، أن تكلفة شحن حاوية بطول 24 قدمًا من الهند إلى وجهات في أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا قد ارتفعت من 600 دولار إلى 1500 دولار منذ بداية هجمات البحر الأحمر, وقد خلف هذا الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن العديد من العقبات أمام العديد في قطاع الصادرات، مما أدى إلى تضاؤل الهوامش الربحية, وشدد أرون كومار جاروديا، رئيس مجلس تشجيع الصادرات الهندي للهندسة، على السيناريو الصعب، مشيرًا إلى أن غالبية المشترين غير راغبين في النظر في تعديل الأسعار.
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