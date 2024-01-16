الاحتلال يصيب فلسطينيين في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيا واعتقل آخر، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر، شرق نابلس، وأحياء من المدينة.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بشظايا الرصاص الحي في القدم من مخيم عسكر الجديد ،وآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب عند شارع جبل جرزيم، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مخيم عسكر الجديد فجرا وشرعت بإطلاق الرصاص الحي.
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