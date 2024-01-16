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الاحتلال يصيب فلسطينيين في نابلس

1/16/2024 1:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب فلسطينيا واعتقل آخر، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر، شرق نابلس، وأحياء من المدينة.


وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بشظايا الرصاص الحي في القدم من مخيم عسكر الجديد ،وآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب عند شارع جبل جرزيم، وتم نقلهما إلى المستشفى.


وكانت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مخيم عسكر الجديد فجرا وشرعت بإطلاق الرصاص الحي.


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