الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من محافظة الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مصادر امنية لوكالة "وفا " أن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت كلا من: معاذ محمد رشيد ابو جحيشة وشقيقه غسان، محمد رشيد ابو جحيشه ونجله محمد، تامر زاهر ابو جحيشة، واسماعيل ابو زلطه، خالد ابراهيم عوض، علي مختار ابو جحيشة، محمد عايد ابو جحيشة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، رأفت طالب ابو سباع الدراويش، حمزة منجد قزاز، ايهم فيصل الحروب، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، واقتحمت بلدة بني نعيم وفتشت عدة منازل لعائلة زيادات
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، واغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
MENAFN16012024000208011052ID1107724855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.