التقرير المروري: السير يتعامل مع تعطل مركبات وانقلاب جرافة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعاملت ادارة السير صباح اليوم الثلاثاء مع تعطل مركبات على طرق العاصمة وقامت برفع الاثر المروري للمحافظة على انسيابية الحركة .
وبينت غرفة عملية ادارة السير خلال التقرير المروري انها تعاملت مع تعطل مركبة ما قبل نفق المدينة للسير القادم من خلدا ، كما تعاملت مع تعطل لحظي لمركبة داخل نفق الداخلية واشارت بأنه تم رفع الاثر المروري .
واضافت السير انها تعاملت مع حادثي صدم وانقلاب لمركبات خلال 24 ساعة ماضية ، حيث وقع يوم أمس في تمام الساعة السابعة مساءً حادث صدم لونش محمل بآلية ثقيلة -جرافة- على جسر الأمير حسين من جهة ناعور مما تسبب بانقلاب الجرافة على الشارع العام وعملت الفرق على رفع الاثر المروري وفتح حركة السير .
كما وقع حادث انقلاب لمركبة في مرج الحمام ولم ينتج عن الحادث اي اصابات .
MENAFN16012024000208011052ID1107724854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.