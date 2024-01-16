الطاهر لـ الوكيل: سحب وحدة المستعربين من غزة ونقلها للضفة يدل على تصاعد التوترات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الباحث في المركز العربي للأبحاث الأستاذ مُعين الطاهر إن سحب جيش الاحتلال وحدة المستعربين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية يدل على تصاعد التوترات في الضفة بشكل خطير.



وأضاف الطاهر خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن وحدة المستعربين تابعة لجيش الاحتلال وتتحدث اللغة العربية ولا ترتدي اللباس العسكري وتقوم بتنفيذ عمليات خاصة واغتيالات.



وأكد أنه يوجد الآن في قطاع غزة 3 فرق عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 لواء، لافتا أن انسحاب قوات جولاني من القطاع جاء نتيجة خسائر جيش الاحتلال.



وأشار الطاهر إلى أن القادة العسكريين الإسرائيليين يدعون أنهم سيطروا على شمال غزة وأنهم قاربوا على الانتهاء من المرحلة الثانية وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة .



وأكد أن المرحلة الثالثة التي تطالب بها أمريكا تهدف لانتشار الجيش الإسرائيلي لنقاط محددة واستهداف نقاط معينة من خلال تخفيض استخدام أسلحة الجو واستبدالها بالطائرات المسيرة والآليات.



ولفت أن المقاومة تستغل انقسام المجتمع الإسرائيلي من خلال الأسرى الإسرائيليين، قائلاً " عدد من الإسرائيليين يطالبون بهدنة لإعادة الأسرى مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين".



ونوه أن الشارع الشعبي الأمريكي والغربي اختلف بشكل جذري في مطالبه تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة الامريكية تطلب من إسرائيل تحديد أهداف الحرب والتعاون مع المنظمات الدولية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .



وختم " أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يعتبر ملف ضاغط على مجلس الحرب الإسرائيلي".

