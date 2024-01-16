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رئيس وزراء النيجر علي لامين زين يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

1/16/2024 1:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل رئيس وزراء النيجر علي لامين زين إلى العاصمة الروسية موسكو.


الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الخارجية الأولى للمسؤول النيجيري إلى خارج القارة الإفريقية بعد توليه مهامه في رئاسة الحكومة.


وكان رئيس وزراء النيجر قد أكد في حديث لوكالة "نوفوستي"، في ديسمبر الماضي، أن الأسلحة الروسية ساعدت بلاه في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وإن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.


وأضاف في اللقاء مع الوكالة الروسية: "مرة أخرى، لا بد من القول إن النيجر وروسيا يتعاونان مجددا، ونحن نحاول المضي قدما في جميع مجالات الاقتصاد والأمن".


وأشار إلى أن المعدات العسكرية، التي تم شراؤها سابقا من روسيا سمحت لسلطات البلاد بمواجهة الجماعات المسلحة بشكل أكثر فعالية.


وحول انسحاب القوات الفرنسية بصورة نهائية من الأراضي النيجيرية أكد لامين منتصف ديسمبر الماضي أن نيامي لم تطلب من فرنسا سحب قواتها من البلاد.

RT

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