Tuesday, 16 January 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

1/16/2024 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار الذهب عالمياً، خسائر طفيفة، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.
وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات 4%.
ويتوقع أن يعلن المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.




MENAFN16012024000208011052ID1107724849

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث