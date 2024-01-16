انخفاض أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار الذهب عالمياً، خسائر طفيفة، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.
وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات 4%.
ويتوقع أن يعلن المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
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