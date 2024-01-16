رهانات تخفيضات الفائدة ترفع الدولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات في المدى القريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أعقاب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
وأثرت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الرغبة في المخاطرة.
وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.253% إلى 102.90 نقطة، بعد أن ارتفع 0.2 % في تعاملات هادئة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.
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