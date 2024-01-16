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رهانات تخفيضات الفائدة ترفع الدولار

1/16/2024 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات في المدى القريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أعقاب تصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.
وأثرت المخاوف من وقوع المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر على الرغبة في المخاطرة.
وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.253% إلى 102.90 نقطة، بعد أن ارتفع 0.2 % في تعاملات هادئة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.




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