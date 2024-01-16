أثر الصيام المتقطع على الدماغ ...تعرف عليه

MENAFN - Khaberni) خبرني - اكتشف الباحثون كيف يؤثر تقييد السعرات الحرارية الغذائية، وخاصة من خلال الصيام، على الجينات المرتبطة بشيخوخة الدماغ.

يعد الجين المسمى OXR1 ضروريًا لشيخوخة الدماغ الصحية. وتشير الأبحاث إلى أن“استراتيجيات تقييد المغذيات مثل الصيام المتقطع أو تقييد السعرات الحرارية قد تزيد من مستويات هذا الجين، وبالتالي تمارس آثاره الوقائية”.

عندما يقيد الناس تناول الطعام، فإنهم يعتقدون أن ذلك قد يؤثر على الجهاز الهضمي أو تراكم الدهون، ولكن ليس الدماغ.

كما أجرى الفريق سلسلة من الاختبارات المتعمقة ووجد أن OXR1 يؤثر على مركب يسمى ريترومر، وهي مجموعة من البروتينات الضرورية لإعادة تدوير البروتينات والدهون الخلوية.

إن النسخ العكسي هو آلية مهمة في الخلايا العصبية لأنه يحدد مصير جميع البروتينات التي تدخل الخلية. وقد تورط خلل المنتسخة العكسية في أمراض التنكس العصبي المرتبطة بالعمر، وخاصة مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

ولقد وجدت الدراسات أن التقييد الغذائي يحمي عمل النسخ العكسي من خلال mtd/OXR1 ويؤخر شيخوخة الدماغ.