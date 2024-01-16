أثر الصيام المتقطع على الدماغ ...تعرف عليه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اكتشف الباحثون كيف يؤثر تقييد السعرات الحرارية الغذائية، وخاصة من خلال الصيام، على الجينات المرتبطة بشيخوخة الدماغ.
يعد الجين المسمى OXR1 ضروريًا لشيخوخة الدماغ الصحية. وتشير الأبحاث إلى أن“استراتيجيات تقييد المغذيات مثل الصيام المتقطع أو تقييد السعرات الحرارية قد تزيد من مستويات هذا الجين، وبالتالي تمارس آثاره الوقائية”.
عندما يقيد الناس تناول الطعام، فإنهم يعتقدون أن ذلك قد يؤثر على الجهاز الهضمي أو تراكم الدهون، ولكن ليس الدماغ.
كما أجرى الفريق سلسلة من الاختبارات المتعمقة ووجد أن OXR1 يؤثر على مركب يسمى ريترومر، وهي مجموعة من البروتينات الضرورية لإعادة تدوير البروتينات والدهون الخلوية.
إن النسخ العكسي هو آلية مهمة في الخلايا العصبية لأنه يحدد مصير جميع البروتينات التي تدخل الخلية. وقد تورط خلل المنتسخة العكسية في أمراض التنكس العصبي المرتبطة بالعمر، وخاصة مرض الزهايمر ومرض باركنسون.
ولقد وجدت الدراسات أن التقييد الغذائي يحمي عمل النسخ العكسي من خلال mtd/OXR1 ويؤخر شيخوخة الدماغ.
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