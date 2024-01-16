27.9 مليار درهم مبيعات المنازل الفاخرة في دبي 2023

ارتفع إجمالي مبيعات المنازل التي تبلغ أو تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار (36.72 ملايين درهم) في دبي، بالإضافة إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 92.4% إلى 431 عملية بيع خلال عام 2023، وشهدت القيمة الإجمالية للمبيعات ارتفاعاً بنسبة 91% في العام الماضي، حيث بلغت 7.6 مليارات دولار (27.90 مليار درهم)، وتم تحقيق 28% منها في الربع الأخير وحده، وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، «نايت فرانك».

وقال فيصل دوراني، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد عززت دبي مكانتها كأحد أكثر أسواق العقارات نشاطاً في العالم».

وأضاف: «إن الطلب الكبير من قِبَل المشترين الدوليين على أرقى المنازل في دبي يتجلى أيضاً في حقيقة أن قوائم العقارات (المعروض) في جميع أنحاء المدينة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، قد شهدت انخفاضاً بنسبة 8.9 % خلال العام الماضي. لا يزال المطورون يسعون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد الذي تشهده الإمارة، كونها واحدة من أكثر أسواق المنازل الفاخرة المرغوبة في العالم، إن لم تكن الأكثر طلباً.

وتابع:»في الواقع، فإن زيادة الطلب الدولي من ذوي الثروات العالية للغاية قد تجاوز أيضاً 25 مليون دولار، ضمن السوق فائقة الرفاهية. وتضاعف عدد المنازل المتداولة في هذا القطاع الفاخر من السوق في عام 2023 إلى 56 صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار«.

وأفاد تحليل نايت فرانك أيضاً بأنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، سجلت دبي بيع أكثر من ضعف عدد المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار مقارنة بأقرب منافس لها وهو مدينة نيويورك، التي سجلت 159 صفقة مقابل 323 صفقة في دبي.

وبالمثل، سجل سوق العقارات السكنية في دبي، الذي تبلغ قيمة كل منها أكثر من 10 ملايين دولار، مبيعات إجمالية قد بلغت 5.8 مليار دولار بين الربع الأول والربع الثالث من عام 2023، أي ما يُقارب ضعف مستوى لندن التي احتلت المركز الثاني بقيمة 3.2 مليار دولار.

نخلة جميرا

ولا تزال نخلة جميرا محوراً هاماً في مبيعات المنازل الفاخرة في دبي، وفقاً لـ»نايت فرانك«.

وشكلت أول جزيرة مميزة صممت على شكل شجرة نخيل في دبي 38.5% من المنازل المباعة بأكثر من 10 ملايين دولار خلال عام 2023 (أو 166 صفقة)، و39.2% (أو 22 صفقة) من المبيعات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار أمريكي.

وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:»أصبحت نخلة جميرا الآن محط أنظار عالمية، وقد عززت الجزيرة مكانتها بشكل جيد كواحدة من أكثر المواقع المرغوبة على مستوى العالم«.

وأردف:»تماشياً مع الاتجاه الأوسع الذي نشهده في دبي المتمثل في سيطرة المستخدمين النهائيين الحقيقيين ومشتري المنازل الثانية على نشاط المعاملات، تظهر مستويات المخزون انخفاضاً تدريجياً. على سبيل المثال، شهدت نخلة جميرا تراجعاً بنسبة 9.5 % في عدد المنازل المعروضة للبيع خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2022، مما يعكس توجهات الشراء نحو البقاء والاقتناء لدى غالبية المشترين. إن موقع الجزيرة في قلب مدينة دبي الجديدة، والتي حصلت مؤخراً على تصنيف العلم الأزرق المرموق، يزيد من جاذبيتها بين نخبة العالم الذين يبحثون عن الوصول الفوري إلى نمط الحياة في دبي«.

خليج جميرا

وتحتل جزيرة خليج جميرا المرتبة الثانية بعد نخلة جميرا في عدد المنازل التي تبلغ قيمة كل منها أكثر من 10 ملايين دولار في عام 2023، وهو ما بلغ 47 عملية بيع، في حين جاءت نخلة جبل علي في المرتبة الثالثة بعد إطلاقها مؤخراً وتحقيقها 36 صفقة.

وأشارت نايت فرانك إلى أن البيع القياسي الذي تم تحقيقه في الدفعة الأولى من المنازل في نخلة جبل علي في سبتمبر من العام الماضي يعكس الطلب الكبير على المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ في دبي.

ويسلط النجاح الفوري الذي حققته نخلة جبل علي الضوء على الاهتمام المحلي والعالمي بتأمين منازل على الشاطئ في جزيرة النخيل التالية في دبي. ويأتي ذلك في سياق أوسع من النقص في المنازل المطلة على البحر وفقاً لما ذكرته»نايت فرانك".

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