«المركزي»: الأصول المصرفية تتجاوز للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في نوفمبر



تجاوزت الأصول المصرفية بالامارات للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في شهر نوفمبر الماضي 2023 مرتفعة بنسبة 0.8% من 3.9 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر.

وأفاد بيانات تقرير عن التطورات المصرفية صادر عن المصرف المركزي ارتفاع اجمالي الإئتمان المصرفي بنسبة 1% خلال الشهر من 1.974 تريليون درهم إلى 1.994 تريليون درهم مستندا إلى ارتفاع بنسبة 0.8% في الإئتمان المحلي مدفوعا بنمو كل من الإئتمان الخاص بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسب تتراوح بين 2 و6% إلى جانب الإرتفاع العام بحوالي 2.8% في الإئتمان الأجنبي



ورصد المصرف في المقابل تراجعا طفيفا في رصيد الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.444 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقابل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% رغم الارتفاع الطفيف في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% والذي استند لزيادة ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام بنسبة بين 0.5% و7.9%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% إلى 614 مليار درهم مستندة بدورها إلى الارتفاع في العملة المصدرة بحوالي 3.5% وحوالي 19.1% في البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة وحوالي 1.1% في الاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية وذلك رغم انخفاض الحساب الاحتياطي بنسبة 2.9%.

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