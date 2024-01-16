Tuesday, 16 January 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«المركزي»: الأصول المصرفية تتجاوز للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في نوفمبر

1/16/2024 1:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تجاوزت الأصول المصرفية بالامارات للمرة الأولى حاجز 4 تريليونات درهم في شهر نوفمبر الماضي 2023 مرتفعة بنسبة 0.8% من 3.9 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر.

وأفاد بيانات تقرير عن التطورات المصرفية صادر عن المصرف المركزي ارتفاع اجمالي الإئتمان المصرفي بنسبة 1% خلال الشهر من 1.974 تريليون درهم إلى 1.994 تريليون درهم مستندا إلى ارتفاع بنسبة 0.8% في الإئتمان المحلي مدفوعا بنمو كل من الإئتمان الخاص بالقطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسب تتراوح بين 2 و6% إلى جانب الإرتفاع العام بحوالي 2.8% في الإئتمان الأجنبي

ورصد المصرف في المقابل تراجعا طفيفا في رصيد الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.444 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقابل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 9.3% رغم الارتفاع الطفيف في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% والذي استند لزيادة ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام بنسبة بين 0.5% و7.9%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% إلى 614 مليار درهم مستندة بدورها إلى الارتفاع في العملة المصدرة بحوالي 3.5% وحوالي 19.1% في البنوك والمؤسسات المالية والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة وحوالي 1.1% في الاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية وذلك رغم انخفاض الحساب الاحتياطي بنسبة 2.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16012024000110011019ID1107724814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث