إيران تعلن استهداف مواقع لقيادات داعش في سوريا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع لقيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بصواريخ باليستية ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات المدنيين.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، وأدت إلى مقتل عدد من المدنيين الإيرانيين تم استهداف أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة، حيث تم استهداف مواقع تنظيم داعش في الأراضي المحتلة في سوريا وتدميرها بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية

وأكد أنه سيجد المجموعات الإرهابية الخبيثة أينما كانت وسيعاقبهم على أفعالهم المشينة

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، يوم الخميس الماضي، الهجوم الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية

وأشار تنظيم داعش إلى أن عنصرين منه يدعيان عمر الموحد و سيف الله المجاهد هما من نفذ عمليتين انتحاريتين في حشود كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني

ويذكر أن التفجيرين استهدفا المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في الطريق إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني

وأدى التفجيران إلى مقتل أكثر من 93 شخصا وإصابة 284 آخرين