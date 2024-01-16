إيران تعلن استهداف مواقع لقيادات داعش في سوريا

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- Khaberni) خبرني - قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع لقيادات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بصواريخ باليستية ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات المدنيين.
وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، وأدت إلى مقتل عدد من المدنيين الإيرانيين تم استهداف أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة، حيث تم استهداف مواقع تنظيم داعش في الأراضي المحتلة في سوريا وتدميرها بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية
وأكد أنه سيجد المجموعات الإرهابية الخبيثة أينما كانت وسيعاقبهم على أفعالهم المشينة
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، يوم الخميس الماضي، الهجوم الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية
وأشار تنظيم داعش إلى أن عنصرين منه يدعيان عمر الموحد و سيف الله المجاهد هما من نفذ عمليتين انتحاريتين في حشود كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني
ويذكر أن التفجيرين استهدفا المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في الطريق إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني
وأدى التفجيران إلى مقتل أكثر من 93 شخصا وإصابة 284 آخرين
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