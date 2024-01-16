هذا ما حدث بمنطقة مرج الحمام - صور
التاريخ
1/16/2024 1:00:21 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعرض جسر لأضرار في منطقة مرج الحمام بعمان، مساء أمس الاثنين، بعدما اصطدمت به آلية ثقيلة محملة على "ونش" قادم من جهة ناعور.
وأكدت إدارة السير إنه تم إزالة المعيقات عن الطريق دون تسجيل إصابات تذكر.
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