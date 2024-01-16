إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك على الحدود مع مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، عن إصابة أحد جنوده في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.
وقبل ذلك، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).
وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن قرابة 20 مشتبها فيهم بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.
من جهتها، تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.
ولاحقا، رجحت إذاعة جيش الاحتلال، أن المشتبه فيهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات لإسرائيل.
من جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني، أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وأضافت أن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.
ووقع إطلاق النار بالقرب من معبر العوجة في نفس المنطقة التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي، عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.
وحينها ربط الجانب المصري الواقعة بمطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.
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