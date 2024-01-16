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إصابة مجندة إسرائيلية في اشتباك على الحدود مع مصر

1/16/2024 1:00:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، عن إصابة أحد جنوده في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

وقبل ذلك، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).

وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن قرابة 20 مشتبها فيهم بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

من جهتها، تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

ولاحقا، رجحت إذاعة جيش الاحتلال، أن المشتبه فيهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات لإسرائيل.

من جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني، أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأضافت أن القوات المصرية ألقت القبض على 6 من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.

ووقع إطلاق النار بالقرب من معبر العوجة في نفس المنطقة التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي، عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وحينها ربط الجانب المصري الواقعة بمطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.

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