الكاتب الاردني علي سعادة: 4 رسائل مهمة في خطاب ابو عبيدة - فيديو

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- Khaberni) خبرني - أكد الكاتب الأردني علي سعادة أن خطاب "أبو عبيدة"، مساء الأحد، تطرق إلى ٤ رسائل جديدة لم يتكلم عنها في السابق، الاولى أن جلّ الأسلحة التي تم استهداف الاحتلال بها هي من الصناعة العسكرية للقسام في إشارة إلى أنها ليست ذراعا لأي جهة في العالم.
وأشار سعادة في تصريح لموقع خبرني إلى الرسالة الثانية وهي أن الخطاب المصور بعد فترة انتظار من متابعيه منذ 23 نوفمبر الماضي، جاء مفعما بالأمل والنصر والثبات والسيطرة والمعنويات العالية.
ولفت سعادة إلى أن "أبو عبيدة" وجه تحديا واضحا للاحتلال في اثبات سيطرته على غزة او تدمير سلاح المقاومة قائلا ان هذا الامر ما هو إلا كذب وافتراء.
وتعليقا منه على ما أورده أبو عبيدة بشأن احتمالية مقتل العديد من الأسرى قال سعادة ل (خبرني) إن "أبو عبيدة" اربك حكومة الاحتلال بهذا الامر بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي لحث حكومته على الإسراع في عقد صفقة قبل فوات الأوان.
وتاليا رابط خطاب ابو عبيدة كاملا في موقعنا:
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