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الكاتب الاردني علي سعادة: 4 رسائل مهمة في خطاب ابو عبيدة - فيديو

1/16/2024 1:00:21 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد الكاتب الأردني علي سعادة أن خطاب "أبو عبيدة"، مساء الأحد، تطرق إلى ٤ رسائل جديدة لم يتكلم عنها في السابق، الاولى أن جلّ الأسلحة التي تم استهداف الاحتلال بها هي من الصناعة العسكرية للقسام في إشارة إلى أنها ليست ذراعا لأي جهة في العالم.


وأشار سعادة في تصريح لموقع خبرني إلى الرسالة الثانية وهي أن الخطاب المصور بعد فترة انتظار من متابعيه منذ 23 نوفمبر الماضي، جاء مفعما بالأمل والنصر والثبات والسيطرة والمعنويات العالية.


ولفت سعادة إلى أن "أبو عبيدة" وجه تحديا واضحا للاحتلال في اثبات سيطرته على غزة او تدمير سلاح المقاومة قائلا ان هذا الامر ما هو إلا كذب وافتراء.


وتعليقا منه على ما أورده أبو عبيدة بشأن احتمالية مقتل العديد من الأسرى قال سعادة ل (خبرني) إن "أبو عبيدة" اربك حكومة الاحتلال بهذا الامر بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي لحث حكومته على الإسراع في عقد صفقة قبل فوات الأوان.

وتاليا رابط خطاب ابو عبيدة كاملا في موقعنا:

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