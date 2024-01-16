وزير الدفاع الأميركي يغادر المستشفى

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه غادر المستشفى بعد علاجه من مضاعفات سرطان البروستاتا، في قضية أثارت جدلا بسبب إخفائه وضعه الصحي عن البيت الأبيض والكونغرس بادئ الأمر.

وقال أوستن، اليوم الاثنين في بيان، "أنا ممتن للرعاية الممتازة التي تلقيتها في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، وأريد أن أشكر الأطباء المتميزين وطاقم التمريض على احترافيتهم ودعمهم الرائع".

وتابع "بينما أواصل التعافي وأداء واجباتي من المنزل، أتطلع للتعافي بالكامل والعودة في أسرع وقت ممكن إلى البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)".

وتم تشخيص أوستن (70 عاما) الذي خدم في الجيش طيلة مسيرته المهنية ويعرف بحرصه على خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستاتا مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم خضع لعملية جراحية بتخدير كامل في 22 من الشهر نفسه.

ونقل مجددا إلى المستشفى في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بسبب المضاعفات حيث أصيب بالتهاب في المسالك البولية.

لكن البيت الأبيض لم يعلم بدخول أوستن المستشفى إلا في الرابع من يناير/كانون الثاني، وأبلغ الكونغرس بعدها بيوم. ولم يعلم الرئيس جو بايدن بتشخيص وزير دفاعه بالسرطان حتى التاسع من الشهر الجاري.

وشكّل إخفاء أوستن لوضعه الصحي مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، خصوصا في وقت تضطلع فيه واشنطن بدور رئيسي في أزمات عدة، حيث تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتدعم أوكرانيا في قتالها ضد القوات الروسية.

وطلب كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إجراء مراجعة عاجلة للقواعد الخاصة بالحالات التي يكون فيها كبار المسؤولين الأميركيين عاجزين عن القيام بمهامهم.

كما أعلن المحقق العام المستقل في البنتاغون إجراء تحقيق بهدف "النظر في الأدوار والآليات والمسؤوليات والأفعال المتصلة بنقل وزير الدفاع إلى المستشفى بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024".

وقال الأطباء في مركز والتر ريد الطبي بولاية مريلاند إن أوستن خضع للفحص والتدخل غير الجراحي لعلاج متاعب صحية منها آلام الساق، وإنه لن يحتاج إلى مزيد من علاج السرطان.

وأضاف الأطباء "عولج الوزير أوستن من سرطان البروستاتا بنجاح في وقت مبكر وبفعالية وكانت تقاريره الصحية ممتازة ولن يخضع لمزيد من العلاج سوى إجراء فحوص منتظمة بعد استئصال البروستاتا".