مقتل رجل أعمال كردي شهير في القصف الإيراني على أربيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي لقي مصرعه، وأصيب نجله جراء استهداف منزله بأربعة صواريخ فجر الثلاثاء.

وقالت "رووداو" إن رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي قتل في هجوم صاروخي استهدف منزله على طريق أربيل – صلاح الدين (بيرمام).



وذكرت الشبكة أن مدينة أربيل تعرضت لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.



وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.



وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.



وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو وثق لحظة العثور على جثة رجل الأعمال بيشرو دزيي.

وأفادت قناة "العالم" نقلا عن مصادر أمنية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد الإسرائيلي في أربيل شمال العراق بصواريخ "الفاتح 110".

وأشارت القناة الإيرانية إلى أنه عقب استهداف مقار تابعة للموساد الإسرائيلي تم تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي.

وذكرت "العالم" أن الحرس الثوري الإيراني قصف مقرات تجسس تابعة للموساد والإرهابيين وتجمعات لفصائل إرهابية في العراق و سوريا بالصواريخ الباليستية ردا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرا أعداء إيران.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن القصف الصاروخي الإيراني على أهداف في سوريا طال مقرات "الحزب التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" في إدلب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.