من هو (بيشرو دزيي) الذي قتل في الغارات على اربيل؟ - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اكدت مصادر عراقية مقتل رجل الاعمال الكردي "بيشرو دزيي" في الغارة الإيرانية على أربيل في إقليم كردستان العراق.
وبحسب مصادر عراقية ، فان دزيي صاحب شركة فالكون جروب ، والتي تعمل بشكل أساسي في الامن والإسكان والنفط، وتقدر ثروته بـ 2.5 مليار دولار ، ويعتبر من اغنى 10 اشخاص في الإقليم، وهو من المقربين من عائلة بارزاني الحاكمة للإقليم.
واتهمت وسائل اعلام إيرانية دزيي، بالعمالة للموساد للإسرائيلي، والعمل كشريك تجاري لإسرائيل، وامداد إسرائيل بالنفط.
كما اتهمت تلك الوسائل مجموعة شركات دزيي بالمسؤولية عن تدريب المشاركين في الهجمات الأخيرة التي وقعت في جنوب ايران، وقالت انه شركاته تقوم بتشغيل متقاعدين عسكريين اميركيين في مهام امنية.
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