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من هو (بيشرو دزيي) الذي قتل في الغارات على اربيل؟ - فيديو

1/16/2024 12:31:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اكدت مصادر عراقية مقتل رجل الاعمال الكردي "بيشرو دزيي" في الغارة الإيرانية على أربيل في إقليم كردستان العراق.

وبحسب مصادر عراقية ، فان دزيي صاحب شركة فالكون جروب ، والتي تعمل بشكل أساسي في الامن والإسكان والنفط، وتقدر ثروته بـ 2.5 مليار دولار ، ويعتبر من اغنى 10 اشخاص في الإقليم، وهو من المقربين من عائلة بارزاني الحاكمة للإقليم.

واتهمت وسائل اعلام إيرانية دزيي، بالعمالة للموساد للإسرائيلي، والعمل كشريك تجاري لإسرائيل، وامداد إسرائيل بالنفط.

كما اتهمت تلك الوسائل مجموعة شركات دزيي بالمسؤولية عن تدريب المشاركين في الهجمات الأخيرة التي وقعت في جنوب ايران، وقالت انه شركاته تقوم بتشغيل متقاعدين عسكريين اميركيين في مهام امنية.

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