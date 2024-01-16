مصرع ملازم صهيوني وإصابة 2 بجروح خطيرة

مصرع ملازم صهيوني وإصابة 2 بجروح خطيرة
التاريخ
1/16/2024 12:31:18 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بمقتل الملازم نيتسان شاسلر في معركة مع المقاومة الباسلة جنوب غزة اصيب فيها
مقاتل احتياط في الكتيبة 7155 ومقاتل في كتيبة الهندسة 603 بجروح خطيرة.
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