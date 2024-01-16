ترامب يضرب في ايوا وبايدن يعترف

MENAFN - Khaberni) خبرني - حقق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب فوزا ساحقا في ولاية ايوا ضمن الانتخابات التمهيدية وعقب الرئيس بايدن على النتيجة بالقول ( ترامب اصبح الاوفر حظا لنيل بطاقة ترشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة.

بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أميركية في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتوقّعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

ويدشّن هذا الاقتراع المسار الطويل للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والتي يعتبر ترامب الأوفر حظّا فيها بين سائر المرشحين الجمهوريين لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وللمرة الأولى منذ خسارته معركته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية متتالية في العام 2020، سيواجه الرئيس الأميركي السابق الناخبين، بينما تتمّ محاكمته في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن.