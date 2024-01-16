ترامب يضرب في ايوا وبايدن يعترف

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- Khaberni) خبرني - حقق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب فوزا ساحقا في ولاية ايوا ضمن الانتخابات التمهيدية وعقب الرئيس بايدن على النتيجة بالقول ( ترامب اصبح الاوفر حظا لنيل بطاقة ترشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة.
بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أميركية في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وتوقّعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.
ويدشّن هذا الاقتراع المسار الطويل للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة والتي يعتبر ترامب الأوفر حظّا فيها بين سائر المرشحين الجمهوريين لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وللمرة الأولى منذ خسارته معركته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية متتالية في العام 2020، سيواجه الرئيس الأميركي السابق الناخبين، بينما تتمّ محاكمته في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن.
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