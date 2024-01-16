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بيان مهم صادر عن الجيش المصري

1/16/2024 12:31:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المتحدث باسم الجيش المصري في بيان صباح اليوم الثلاثاء
أنه فى إطار عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط تهريب
مخدرات جنوب منفذ العوجة تقدر ب ١٧٤ كيلو ومقتل ١ والقبض على ٦ خلال المحاولة.

وأكدت القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن العظيم .

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