بيان مهم صادر عن الجيش المصري

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- Khaberni) خبرني - أعلن المتحدث باسم الجيش المصري في بيان صباح اليوم الثلاثاء
أنه فى إطار عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط تهريب
مخدرات جنوب منفذ العوجة تقدر ب ١٧٤ كيلو ومقتل ١ والقبض على ٦ خلال المحاولة.
وأكدت القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن العظيم .
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