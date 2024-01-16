تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحية ونقله للمستشفى

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- Khaberni) خبرني - تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث شعر بضيق حاد في التنفس.
ونشر نجل فؤاد، فيديو لوالده وهو يستلقي على سرير في المستشفى، وكان يضع جهاز التنفس الصناعي.
ويبدو أن محمد، نجل فؤاد، تعرض أيضاً لنفس الوعكة، حيث شارك فيديو له ولوالده أثناء جلسة تنفس صناعي، مطالباً متابعيه بالدعاء لهما بالشفاء.
يذكر أن فؤاد حقق رقماً قياسياً خلال عام 2023، حيث قدم أكثر من 15 فيلماً، بالإضافة إلى المسرحيات والمسلسلات التي ظهر فيها، فيما يواصل نجاحه بعرض أحدث أفلامه خلال العام الجاري، أحدثها فيلم "الإسكندراني" مع أحمد العوضي، وإخراج خالد يوسف، فيما يواصل تصوير فيلمه مع هيفاء وهبي وعمرو عبدالجليل بعنوان "أرض جهنم".
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