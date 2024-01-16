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تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحية ونقله للمستشفى

1/16/2024 12:31:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرض الفنان المصري بيومي فؤاد لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث شعر بضيق حاد في التنفس.

ونشر نجل فؤاد، فيديو لوالده وهو يستلقي على سرير في المستشفى، وكان يضع جهاز التنفس الصناعي.

ويبدو أن محمد، نجل فؤاد، تعرض أيضاً لنفس الوعكة، حيث شارك فيديو له ولوالده أثناء جلسة تنفس صناعي، مطالباً متابعيه بالدعاء لهما بالشفاء.

يذكر أن فؤاد حقق رقماً قياسياً خلال عام 2023، حيث قدم أكثر من 15 فيلماً، بالإضافة إلى المسرحيات والمسلسلات التي ظهر فيها، فيما يواصل نجاحه بعرض أحدث أفلامه خلال العام الجاري، أحدثها فيلم "الإسكندراني" مع أحمد العوضي، وإخراج خالد يوسف، فيما يواصل تصوير فيلمه مع هيفاء وهبي وعمرو عبدالجليل بعنوان "أرض جهنم".

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