فرص عمل لطلاب التوجيهي
التاريخ
1/16/2024 12:31:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة وفرص عمل لناجحي الثانوية العامة فما دون، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. ويبدأ التقديم من تاريخ 15/1/2024 إلى يوم الاثنين المقبل 22/1/2024:
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