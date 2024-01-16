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فرص عمل لطلاب التوجيهي

1/16/2024 12:31:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة وفرص عمل لناجحي الثانوية العامة فما دون، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. ويبدأ التقديم من تاريخ 15/1/2024 إلى يوم الاثنين المقبل 22/1/2024:

وتاليا نص الإعلان كاملا في موقعنا:



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