بلدية إربد : إنهاء مشروع حسبة الجورة الأشهر المقبلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توقع رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل حسبة "الجورة" خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصار إلى إعادة شاغليها إليها من الموقع المؤقت في مجمع الأغوار القديم.
وقال الكوفحي الأحد، إن البلدية توصلت إلى اتفاق مع بنك تنمية المدن والقرى للحصول على قرض لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع، بعد إجراء تعديلات على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي طلب البنك إجراءها.
وبين الكوفحي أن المرحلة الأولى من المشروع الذي تأخر بعض الوقت لعدم توفير التمويل، تتضمن بناء محال ستنهي في غضون الشهور المقبلة ليتمكن أصحابها من إشغالها مجددا وفق عقود جديدة.
وأوضح أن المشروع تبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين وتقدر تكلفته الإجمالية بمليوني دينار ويتضمن مواقف سيارات وسوق خضار وفواكه، فيما سيصار إلى استغلال سطحه مستقبلا لإنشاء مقاه ومطاعم.
وأشار إلى أن الحسبة الجديدة تتألف من 150 محلا، 76 منها ستوزع على أصحاب المحال التي أخليت، في حين ستطرح باقي المحال بالمزد العلني.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إن شاغلي المحال بحسبة الجورة اشتكوا من تأخر إنجاز المشروع وطالبوا بالإسراع بتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين البلدية والتجار برعاية غرفة التجارة.
ولفت إلى ضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن؛ لأن التجار ينتظرون العودة لمحالهم بحسبة الجورة للإيفاء بالتزاماتهم.
وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تتابع مع البلدية مراحل إنجاز المشروع، لافتا إلى أن رئيس البلدية أكد أنه سيصار إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال آذار المقبل بعد تجاوز عقبة التمويل.
MENAFN16012024000151011027ID1107724763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.