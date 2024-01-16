إعادة أكثر من 6 آلاف من الجالين إلى أماكن سكنهم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحدث وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، عن إعادة أكثر من 6 آلاف من الأشخاص الجاليين إلى أماكن إقامتهم وسكنهم، وفق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتطبيق هذه الوثيقة على جميع القضايا التي وقعت بعد اعتمادها.

وزير الداخلية مازن الفرّاية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة التي اطّلعت عليها "المملكة" على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، ووالـده، وأبناؤه) من الذكور فقط لا غير".

وناقشت اللجنة المالية النيابية، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأحوال المدنية والجوازات للعام 2024، وبين الفراية خلالها أن الحكام الإداريين استقبلوا في مختلف المناطق قرابة 23 ألف شكوى العام الماضي، في جميع مواضيع الحياة اليومية، وجرى التعامل معها بما يكفل ضمان النظام العام والحيلولة دون التعدي على حقوق الآخرين.

وأشار الفرّاية إلى إجراء حملات أمنية لمنع بيع المحروقات على الطرق، وإزالة الاعتداءات على شبكات المياه، وصولا إلى مرحلة متقدمة في إنهاء هذه الظاهرة، إذ جرى إزالة 204 اعتداءات على شبكات المياه، وردم قرابة 125 بئرا مخالفة، وضبط 10 حفارات.

وبشأن السماح للسوريين بزيارة الأردن بقصد السياحة، دخل قرابة 120 ألف سائح، تقدر مصروفاتهم قرابة 30 مليون دينار، بحسب الوزير.

وأكد أن من مهام وزارة الداخلية تأكيد مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء.

وقال إن جهاز الأمن العام يقوم بالمسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقه للحفاظ على مقتضيات الأمن والنظام العام، والمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحقيق متطلبات السلامة العامة ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ومنع التجاوز، أو الخروج عن القانون والسعي نحو تحقيق الطمأنينة والسكينة العامة على مدار الساعة وفي كافة المناطق، إذ يقدم الجهاز خدمات نوعية للمواطنين والمقيمين وضيوف الأردن ضمن منظومة متكاملة تشمل جميع النواحي.

وقدم مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، ملخصا حول موازنة دائرة الأحوال والبنود الواردة فيها من حيث النفقات والمخصصات واحتياجات الدائرة لتطوير خدماته.

وبين العموش أن الزيادة في موازنة الدائرة جاءت طبيعية ومنسجمة مع خدماتها، مشيرا إلى حجم خدمات الدائرة وطبيعتها، والتطور الذي شهدته بما يسهم في التخفيف على المواطن وتسهيل الحصول على الخدمات.

وبلغت موازنة دائرة الأحوال المدنية 17.8 مليون دينار بارتفاع قرابة 1.5 مليون بإعادة تقدير 2023، منها 12 مليونا نفقات جارية بارتفاع 737 ألفا، و5.8 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع 815 ألف دينار.