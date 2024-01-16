الاردن .. تعيين عدد من المعلمين على نظام شراء الخدمات - أسماء

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- Khaberni) خبرني - دعت وزارة التربية والتعليم، المعليمين ممن تقدموا بطلب إلكتروني للعمل بوظيفة معلم من حملة تخصصي الرياضيات واللغة الإنجليزية على نظام شراء الخدمات، ومراجعة مركزها خلال الفترة من تاريخ 15/1/2024 ولغاية تاريخ 17/1/2024.
وأضافت التربية والتعليم في بيان الاثنين، ممن انطبقت عليهم شروط الإعلان مراجعة مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول خلال ساعات الدوام الرسمي.
الوثائق المطلوبة
وطلبت الوزارة من المتقدمين اصطحاب معهم الوثائق التالية:
- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.
- صورة مصدقة عن المؤهل العلمي (بكالوريوس رياضيات، بكالوريوس انجليزي) والمؤهلات العلمية الأعلى إن وجدت.
- صورة عن الهوية الشخصية (على الوجهين).
- صور عن شهادات الخبرة مصدقة حسب الأصول.
وتالياً الأسماء
ابراهيم محمد سليمان حمدين
احمد غازي فريد ابو مطاوع
احمد قاسم طاهر ياسين
احمد محمد سلامه السبيتان
اشرف عصام هاني نصيرات
انس حاتم محمد عوده
انس فؤاد محمد خضر
انس مخلد عبد اللطيف الملاحمه
اوس محمود صلاح الصوابحه
ايهم ماهر سليمان الشوبكي
بشير صخر بشير علاونه
ثامر عواد غازي العيسى
ثائر سامر فؤاد ذياب
حسين سلمان سعود الشرفات
خالد احمد سليمان بني فواز
رامي عزيز نعيم الشريف
رامي عيد عبد الله العيسى
رضوان رائد نعيم المومني
رياض عبد الله خالد النبهان
زيد عمر سلامه الخزاعله
زيد محمد مضحي الشمري
سيف هيثم نايف الغنانيم
صلاح الدين جمال محمود الحلحولي
صهيب محمد احمد النجار
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن القاسم
علاء احمد عبد الله العابد
علي مهدي سعيد شومان
عمر صايل سعد المساعيد
فراس نايف داهوك المزاوده
فرحان عقيل عويد المزاوده
فهد علي سلام الملاحي
قتيبه محمد مزهر الخزاعله
ليث خالد محمد الشبول
مالك زيدان عبد القادر العجاوي
مالك عبدالله عبدالرحمن الحوامده
محمد اكرم عيد الخرابشه
محمد جمال خلف البركات
محمد خليل ابراهيم عبد العزيز
محمد رشاد خالد محمد رشاد الزريقات
محمد عبد الرزاق عمر ابو الذهب
محمد عبد الله سليمان بدير
محمد علي احمد بني عيسى
محمد يوسف يعقوب الشديفات
مراد فايق سلامه الشلول
معاذ خالد عبدالله الحرافشه
معاذ عبد الرحمن سليمان العلي
موسى علي خليفه بني خالد
مؤمن عبد الناصر عبد الرحمن حبوش
ناصر محمد امين طه الحوامده
نزيه خلدون نزيه عبابنه
هاشم جميل محمد الزيوت
وسام بسام عبد الرحيم حسن
يزيد وليد محمد محمد
يوسف مصطفى علي الفرسان
ابراهيم تيسير محمد العمارات
ابراهيم فوزى ابراهيم الرواشده
ابو بكر يوسف ثاني الديكه
احمد ادريس محمود نمارنه
احمد جعفر محمد بني عطا
احمد رعد قاسم الزيود
احمد رياض ابراهيم البلاصي
احمد عبد القادر احمد بني عامر
احمد عبد الله محمد العوايشه
احمد علي احمد الزغول
احمد عمر علي الحيارى
احمد محمد عبد القادر الشريف
احمد يوسف احمد رشدان
اسامه احمد عبد الله الطلافحه
اشرف احمد علي خمايسه
الأوس محمد عبد الله ابو الفول
الحسن مصطفى حسين الشرمان
الفاروق عمر غنمي الخوالده
المثنى زياد محمد بني عامر
انس تحسين محمد زايد
انس كمال علي الغوادره
ايهم رائد عبد الله محمود
باسل عاطف احمد الطويسات
بشار عبد الله خالد الدقامسه
بهاء الدين فلاح محمد العموش
جهاد احمد علي دقدوق
حسام عادل غندور البشيش
حمزه تحسين محمد ياسين
حمزه عمر محمد ربابعه
حمزه فواز احمد بني ياسين
رشيد احمد رشيد جيت
رياض محمد حسن عطيه الوحيدي
زيد محمد سليمان حسن
زيد مـحمد محمود المومني
سفيان احمد عبده الدردور
صالح محمد هدى خريسات
صقر ابراهيم خليل الشرع
صهيب احمد زكي مصطفى
صهيب ايمن محمود الشبول
طه ارحيل حسين غرايبه
عباده ناصر خالد عبد القادر
عبد الرحمن قاسم غازى العزام
عبد الله رياض بحر العيده
عبد الله رياض محمد ابو سيف
عبد الله ضامن ذياب اشتيات
عبدالله محمد عبد الرحيم زبون
علي جمال حسين الادهمي
علي خالد مصطفى عبد السلام
علي عبد الله احمد حجازى
عمار مصطفى عطيه عبد القادر
عمر احمد عيسى المومني
عمر احمد يحيى النمرات
عمر ياسر مرزوق الشديفات
فالح محمود فالح الزعبي
فراس عبد الكريم فرحان مقدادى
قاسم محمد علي حجازي
ليث محمد عيسى ابو ضباع
ليث مصطفى عيد القيم
مالك سمير محمد البدارنه
ماهر عاكف علي الشبول
مأمون مؤمن موسى صلاح
محمد ايمن محمد هاشم ربابعه
محمد بسام محمد الطلافحه
محمد تيسير محمد عبابنه
محمد حسني سليمان السليحات
محمد رشيد يوسف عطا الله
محمد زياد محمد انور منصور
محمد سالم خليف الخوالده
محمد يونس محمد خطيب
محمود ابراهيم سعود مشايخ
محمود خليل ضيف الله ابو يحيى
محمود سليمان ابراهيم براسنه
محمود عبد اللطيف محمد عبابنه
محمود محمد محمود بكار
محمود وائل محمود حسين
مظفر محمد احمد بني عبد الرحمن
معاذ بشير هاني الشرمان
نورالدين حسين علي النعيمي
هاشم جهاد
عوض بني يونس
وسيم ظاهر موسى المقابله
يزن بسام صالح عرابي
يزن محمود حمدان حمادنه
يزن منتصر محمد علي
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