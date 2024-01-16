الإدارات المرورية تكشف عن أبرز مسببات الحوادث بالمنخفض

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال مندوب عمليات إدارة السير إن كافة الطرق تشهد نشاطاً ملحوظاً وكثيف وتم توزيع مجموعات السير على كافة المواقع التي تحتاج إلى رقابة مرورية لضمان بيئة مرورية آمنة على مداخل العاصمة ومخارج الأنفاق والجسور .

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أن التتابع القريب تسبب بحادث بين أربع مركبات يوم أمس في منطقة الإستقلال على نهاية نفق الدوار الرابع , نتج عنه أضرار بسيطة وتم التعامل معه من قبل مجموعات السير على وجه السرعة.

بالإضافة لتعطل "آلية ثقيلة" على يمين الشارع ما بعد جسر الدوار الثامن باتجاه دوار الشعب، حيث تم تثبيت دورية وإعطاء إرشادات لسائقي المركبات .

من جانبه قال مندوب عمليات الدوريات الخارجية إن المجموعات منتشرة منذ ساعات الصباح الأولى لضبط المخالفات الخطرة المتحركة والثابتة وتفعيل دور الرقابة الآلية و الثابتة والمتحركة على كافة الطرق الخارجية موضحاً أن الطريق الصحراوي يشهد حركة مرورية كثيفة.

وحول أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية قال، إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ تسبب بحادث تدهور مركبة على طريق اربد باتجاه عمان ما قبل جامعة اربد الاهلية بدون إصابات وتم رفع العوائق عن الشارع العام من قبل مجموعات الدوريات .

في حين تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 90 الى 175كم /بالساعة ضمن اختصاص دوريات الأزرق, وتم اجراء المقتضى القانوني بحق السائق.

وفي ختام حديثهما، دعت الإدارات المرورية إلى ضرورة التقيد بالسرعات المقررة والإلتزام بالمسرب المخصص والابتعاد عن تغيير المسارب بشكل مفاجئ, والمسير بأقل من السرعات المقررة بحسب الحالة الجوية والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واستعمال حزام الأمان والابتعاد عن مشتتات الانتباه, وعدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس خلال قيادة المركبة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية ,وعدم التردد بطلب المساعدة على الرقم الموحد "911" إذا دعت الحاجة لذلك.