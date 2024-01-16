طقس العرب: تراجع فرص هطول الأمطار بالأردن بهذا الموعد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رجح موقع طقس العرب الإقليمي إلى استمرار فرص هطول زخات من المطر، الاثنين، في أجزاء من شمال ووسط الأردن.
وذكر بيان طقس العرب ، أن فرص ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وذلك إلى جانب فرص لتشكل الضباب أحياناً.
وأشار طقس العرب إلى تراجع فرص الأمطار مع ساعات المساء وليل الاثنين، ليستقر الطقس، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق.
ولفت إلى فرصة لتشكل الصقيع، ليل الاثنين، في أجزاء من الجبال العالية والبادية والسهول الشرقية.
وحذر طقس العرب من على تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً فوق المرتفعات الجبلية.
MENAFN16012024000151011027ID1107724759
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.