طقس العرب: تراجع فرص هطول الأمطار بالأردن بهذا الموعد

MENAFN - Khaberni) خبرني - رجح موقع طقس العرب الإقليمي إلى استمرار فرص هطول زخات من المطر، الاثنين، في أجزاء من شمال ووسط الأردن.

وذكر بيان طقس العرب ، أن فرص ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وذلك إلى جانب فرص لتشكل الضباب أحياناً.

وأشار طقس العرب إلى تراجع فرص الأمطار مع ساعات المساء وليل الاثنين، ليستقر الطقس، وتسود أجواء باردة في عموم المناطق.

ولفت إلى فرصة لتشكل الصقيع، ليل الاثنين، في أجزاء من الجبال العالية والبادية والسهول الشرقية.

وحذر طقس العرب من على تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً فوق المرتفعات الجبلية.