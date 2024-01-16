تفاصيل جديدة عن جنديين أميركيين فُقدا بخليج عدن

تفاصيل جديدة عن جنديين أميركيين فُقدا بخليج عدن
التاريخ
1/16/2024 12:31:15 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين أن الجنديين الأميركيين المفقودين في خليج عدن منذ الخميس الماضي كانا يشاركان في عملية للبحث عن شحنة أسلحة متجهة إلى اليمن.
MENAFN16012024000151011027ID1107724758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.